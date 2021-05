María José Quintanilla comparte potente mensaje en su Instagram: "Que ninguna opinión nos haga bajar los brazos"

La cantante y animadora de Televisión, María José Quintanilla, compartió un potente mensaje con sus seguidores en Instagram en donde se refiere a la perseverancia.

En la publicación que ya cuenta con más 16 mil "Me Gusta", la ex integrante de Rojo Fama Contra Fama comenzó señalando: "Por más difícil que se ponga el camino, por mucho que se derrumbe nuestra estructura o nuestro centro, sigamos confiando en nuestras capacidades ... no lo olvidemos... Jamás!"

Luego agregó: "Puede cambiar el exterior, pueden ser otras nuestras circunstancias pero la más importante es que ninguna opinión nos haga bajar los brazos o abandonarnos".

Asimismo, destacó que: "Lo importante es saber que nuestra esencia sigue siendo la misma, que somos personas en constante crecimiento. A veces en la vida, nos encontramos con personas que nos miran como si estuviéramos en el -3, eso no debiera ser así".

"Pero menos mal que eso está cambiando! Ya llegará el día en que se acaben los prejuicios. Cada un@ podrá crecer con méritos reales, donde quiera o más le acomode!"

"No nos dejemos intimidar! No hay mejores ni peores. Generemos nuevos ambientes donde existan personas diversas, diferentes y maravillosas ! Y tu eres un@ de ellos tus colores, tus visiones son maravillosas !" concluyó señalando.