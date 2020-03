"Si no me tienen cierta estima, mejor no me sigan": Marcela Vacarezza sale al paso de duras críticas en Instagram

Marcela Vacarezza vuelve a estar medio de un fuego cruzado en redes sociales. Más específicamente en Instagram, donde recibió una seguidilla de críticas después de publicar imágenes con las que recordó un viaje que hizo junto a su familia a Venecia, Italia, país que hasta este viernes contaba más de 47 mil contagiados y 4 mil muertos por la propagación del coronavirus.

Fue este jueves cuando la esposa de Rafael Araneda sacó a relucir su publicación del recuerdo con el masivo hashtag #TBT, junto a una reflexión en la que apuntaba: "un maravilloso viaje a Venecia. Cuando la ciudad estaba llena de vida y turistas en las calles (...) Tantas cosas que nos ha hecho meditar este coronavirus".

El texto expuesto por Vacarezza no terminó de convencer a sus seguidores, quienes de inmediato reaccionaron criticándola por el recuerdo.

La acusaron de demostrar poca sensibilidad con la contingencia y de supuestamente presumir de sus viajes, cuando son tiempos que requieren "más humildad y silencio".

Por eso mismo, sin caducar ante la validez de su publicación previa, Vacarezza salió este viernes a enfrentarse a sus críticos, con un nuevo y sincero mensaje, ya que "recibí muchas agresiones".

"Porque hay varios que no leen, lo escribo en la foto", alertó y en la captura postuló, "con mucho respeto, si no me tienen cierta estima mejor no me sigan, porque me imagino que no les genera algo positivo".

Y luego advirtió que "por mi parte bloquearé porque la gente necesita buenas energías, paz y unidad".

"No es sano mandar mala onda", remató en el mensaje que puedes revisar completo a continuación: