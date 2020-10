Marcela Vacarezza por desmanes en Plaza Italia: “¿Cuándo se van a acabar las destrucciones?”

A diferencia de otros rostros de televisión, Marcela Vacarezza no tiene tapujos al momento de opinar sobre la contingencia nacional. Especialmente desde el pasado 18 de octubre de 2019, día donde inició el acuñado “Estallido Social” en el país.

La psicóloga de profesión siempre se ha mostrado contraria a los desmanes que se producen en el contexto de algunas protestas sociales. Y sobre todo ahora, pues ad portas del Plebiscito Nacional, Plaza Baquedano volvió a ser punto de encuentro para los manifestantes.

Este viernes 9 de octubre se vivió una jornada de enfrentamientos en dicho lugar, lo que descolocó a la ex figura de televisiva que hace uno meses decidió irse a vivir a Miami junto a toda su familia.

“Cuándo se van a acabar las destrucciones en plaza Baquedano? Alguien puede contestar seriamente sin pelotudeces de moda? Da la sensación que nunca. A ustedes?”, escribió evidentemente molesta por la situación.

Usuarios en Twitter reaccionan a su comentario

Como era de esperarse, la esposa de Rafael Araneda fue duramente criticada por una buena cantidad de personas en esta red social. Aunque, también tuvo respaldo de quienes están de acuerdo con su postura.

“Otra más… Alerta de privilegio buscando defender “sus derechos” de manera incubierta”, dijo un tuitero.

Y frente a ello, la animadora respondió enérgica: “Otro más… alerta de quien no entiende que defender sus derechos no es destruir los del resto, que la protesta no es violencia y que la destrucción es delincuencia”.

Incuso, hubo un cibernauta que la mandó a tejer, lo que también fue replicado por la presentadora de TV. “Pésimo argumento porque no tejo”, expresó.