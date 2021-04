Marcela Vacarezza sobre su relación con Rafael Araneda: "La confianza es fundamental"

La figura de televisión Marcela Vacarezza estuvo presente en el programa online de Diana Bolocco "Pijama Party" en donde reveló detalles acerca de su relación con el animador Rafael Araneda, con quien lleva más de dos décadas juntos.

Durante el live de Instagram la sicóloga habló de varios aspectos de su vida, entre esos la relación con su esposo.

“De partida yo creo que la confianza es fundamental, la confianza en todo. Si yo pienso que me va a estar cagando, que llegó tarde por esto, celos, no sé… Es confianza y transparencia”.

Asimismo, agregó que "yo soy cero celosa. Confianza, transparencia y pensar que lo que uno ha construido no es por bolitas de dulces, hay amor atrás, todo, pero hay pega. Son años y eso vale mucho. ¿A qué voy? A que yo no pienso ‘es que el día de mañana me puedo separar’. No, no me lo planteo”.

Sobre lo último señalado, Diana le consultó: ¿Nunca lo has pensado en los 22 años de relación?”, a lo que Vacarezza respondió que "no".

También comentó que jamás han tenido una crisis donde hayan pensado en separase. "El amor es de base. Por eso te digo, basándose en eso, confianza, transparencia y saber que esto es no es el mundo Disney. Es una relación, es una vida, son años. El va cambiando, yo voy cambiando, pero al final hay un sentimiento de base que te hace decir ‘partimos en esta y vamos para esto, y van a haber cosas malas’”.

Diana le preguntó sobre como solucionan los problemas cada vez que hay algún conflicto. "Lo que pasa es que Rafael es al revés de las mujeres, a Rafael le gusta hablar mucho y a mí no me gusta. Entonces me dice ‘no nos vamos a dormir sin conversar’. Y yo le digo ‘pero si son las cinco de la mañana, hablamos mañana’. ‘No, porque no’. Yo no aguanto y tiene que solucionarlo, y más me enoja, porque yo no quiero y tengo sueño".

“Le encanta, sí, él habla, habla, habla y a mí no me gusta. Pero es bueno también porque hace que se solucione, tarde, pero hace que se solucione”, afirmó Marcela.