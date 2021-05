"Por más Karol G y Mon Laferte, y menos...": Maluma desata ola de críticas por su video de las protestas colombianas

Maluma se ganó una ola de críticas en redes sociales después de que publicó un video en Instagram en el que se refirió a las protestas que se están realizando en Colombia, a propósito de un proyecto de Reforma Tributaria que están tramitando las autoridades.

Hace días el público en general se estaba manifestando en contra de populares artistas colombianos que no se había pronunciado sobre la situación política, razón por la que el hombre tras 4 babys decidió armarse con su perfil en la red social para lanzar un mensaje al mundo. Lo que no se esperó fueron los cuestionamientos que vendrían después.

"De verdad me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, me parece una cagada (sic), en todo el sentido de la palabra, cómo los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma", comentó en el clip.

Eso para luego añadir que "yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando".

"Así que a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente quiero felicitarlos y aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, este es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país", complementó el popular artista.

Para el cierre, el remate vino acompañado de las siguientes palabras: "Les envío un abrazo muy grande, espero muy pronto ir a Colombia, abrazar a mi familia, y seguir apoyando al país que tanto me necesita".

"Yo soy una herramienta de comunicación, soy una voz del pueblo, soy la voz de una generación de jóvenes soñadores, así que tomé el atrevimiento de hacer este video y expresar lo que me dicta mi corazón", selló.

Poco después se incendió toda la pradera digital, porque si bien el mensaje fue posteado en Instagram, la polémica por los dichos del cantante saltaron a Twitter y Twitter hizo lo que mejor sabe hacer: elevar las polémicas hasta los TT con miles de publicaciones criticando al músico.

Estas fueron algunas de las publicaciones dedicadas a Maluma:

Ni @maluma, ni @juanes, ni @JBALVIN, ni @shakira; grandes "justicieros de la protesta" contra la "represión" en #Venezuela han dicho NADA, acerca de la militarización y brutalidad policiaca de las calles en #Colombia. Pinches hipócritas derechistas. pic.twitter.com/GnlahAgHuf — J. Jesús López Almejo (@Jjlopez_almejo) May 2, 2021

����A Sanz, Bosé, Fonsi, Maná, Paulina Rubio, Vives, Maluma, Montaner, Diego Torres, Nacho, Reik, Alesso, Carlos Baute, Danny Ocean, Fonseca y otros, quiero avisarles que en Colombia, están asesinando personas. ¿Para cuándo el festival? #ColombiaResiste — Rafael Araya Masry (@arayamas) May 1, 2021

Están funando a Maluma por facho, pero era como obvio, si le da besos a su mamá en la boca po — Ampi (@ampiciliina) May 2, 2021

No hay Shakira y Maluma pidiendo que no asesinen al pueblo colombiano, no hay presidentes reunidos en la frontera solicitando la liberación del pueblo. Menos un Matamala o Rincón q viajen a cubrir la gravedad de lo q allí ocurre. Cuando se trata del pueblo no hay. #FelizDomingo — Florencia Lagos Neumann (@FLagos_Neumann) May 2, 2021

No es James Rodríguez, ni Falcao, no es Jbalvin, Carlos Vives o Maluma.



Me alegro por los artistas Puertorriqueños que han mostrado más empatía que los propios. pic.twitter.com/J2cZM9odqg — Capta1nfire (@capta1nfire) May 1, 2021

ARTISTAS DE COLOMBIA

Aprendan de MON LAFERTE! @monlaferte



La única que sacó cara por Chile en el extranjero en el Estallido Social.#Shakira #Juanes #CarlosVives #Maluma #Jbalvin saquen la cara por su pueblo! pic.twitter.com/gurceQiylw — Tiempo en Chilezuela ⛈��☂️⚡����☃️ (@WeatherEnChile) May 2, 2021

MALUMA CTM !!

que bueno que finalmente no solo Colombia sino todo latinoamérica se da cuenta de lo HDP que eres bastardo chupafusiles !!

de partida ni te asomes por Chile con tu estafa de música porque te iremos a aplaudir la cara a donde vayas maldito traidor de tu Pueblo !! pic.twitter.com/ANp6UCEsBe — 1L°•♡•°nihil7 (@Nihil7Overcome) May 2, 2021

#ParoNacional2M



No más Shakira, Maluma, Carlos Vives, J Balvin, James Rodríguez. Esa basura farandulera no le aporta nada al país. pic.twitter.com/kcOFwIQx5b — Tweet 1A (@Tweet1A) May 2, 2021

Por más Karol G y Mon Laferte, y menos Maluma, Juanes o Carlos Vives. https://t.co/OzQyEtCabh — Blady Herrera (@BladyHerrera) May 2, 2021

Maluma ql anda a atracar con tu mamá — Paloma Salas (@pobrecabra) May 2, 2021

Artistas colombianos pidiendo libertad para Venezuela ����: Juanes, Carlos Vives, Fonseca y Maluma



Artistas colombianos que levantan la voz contra los múltiples abusos cometidos por la fuerza pública durante las masivas protestas: #ColombiaResiste #ColombiaSeRespeta pic.twitter.com/34fEmEdP2P — Rodrigo Saavedra ����♂️��️�� (@Ro_SaavedraM) May 2, 2021

Que triste que sea @Residente quien denuncia violaciones a DD.HH en Colombia y no @juanes, @shakira, @maluma o @carlosvives... ¿Por qué se movilizaron tanto con Venezuela pero callan ante su propio país? ¿Será que son de derecha y no tocan a @IvanDuque? ¿Será que les vale madre? — Ignacio Ortega (@NachoOrtega) May 3, 2021

Residente es más colombiano que Maluma, J Balvin, entre otros. El hombre tiene los pantalones para dar apoyo de frente y no ponerle arandelas al asunto como Maluma. Pero, ojo, llega a ser Black Lives Matters, TODOS son patriotas y tienen párrafos de indignación para escribir. — Sawyer. (@byCamelias) May 3, 2021

Los grandes artistas de Colombia como Shakira o Maluma corrieron para protestar contra el dictador Maduro, pero están calladitos frente el dictador Duque.

Ése silencio los hace CÓMPLICE de#ColombiaEnDictadura

Qué creen que va a pasar cuando anuncien concierto en su propio país? — Josefina Perez (@JosefinaP3R3z) May 2, 2021

Me representa más Bad Bunny y Residente que no son Colombianos que los hptas tibios de Maluma y Jbalvin. — Nath (@_NathaliaConH) May 1, 2021

Así que Maluma no era el luchador social que todos pensábamos �� — Mielinoski Merkenova ������ �������� (@MielyMerken) May 2, 2021

Papi no hace falta Maluma, Jbalvin, ni otros mks cuando ya llegó la diosa Kali Uchis. https://t.co/M5a8GZ2mgP — Natalia Montoya (@nataliaml1699) May 1, 2021

Díganle a Vives, Juanes, Maluma y Shakira que los 8 asesinados fueron en Nueva York y que el paro empieza en South Beach. #SigueElParo — Cloud Ten® (@cloudtenbrand) May 2, 2021