Una inesperada noticia recibieron los fans de Good Trouble, el spin-off de The Foster tras el estreno del nuevo capítulo en donde Callie Adam Foster, una de las protagonistas de la ficción se despidió de la historia.

En un capítulo llenó de emoción, Lena y Stef visitan Los Ángeles junto a Jude, para ayudar a Callie decirle a Mariana que se mudará a Washington DC para cumplir su sueño de trabajar en ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).

Pero eso no es todo, ya tener una especial despedida con su hermana, la joven aborda un avión para dirigirse a su nuevo hogar y se encuentra en el lugar con Jamie, su interés amoroso. El personaje de Beau Mirchoff también dejó la ficción.

Sobre su decisión de dejar la serie, la actriz Maia Mitchell reveló que lleva 9 años interpretando el mismo papel por lo que se debió a una decisión personal para estar cerca de su familia. La intérprete australiana lleva más de una década viviendo en USA.

En conversación con TVLine, la actriz señaló que fue "una decisión completamente personal sobre mi vida. Me mudé a Estados Unidos [desde Australia] cuando era muy joven. Ha sido muy difícil para mí, si soy sincero, estar lejos de la familia. Pasé mis veinte años, básicamente, en otro país, [que] no necesariamente lo habría hecho si no fuera por mi trabajo. Encontré mucho consuelo y familia en el elenco y el equipo de The Fosters y luego en Good Trouble”.

La actriz reveló que la pandemia producida por el coronavirus la hizo replantearse todo. "Simplemente se volvió demasiado para mí. Yo estaba como, 'Necesito poder estar en casa en este momento'. Cuando pasas por algo así, simplemente deja las cosas muy claras, y supe que era el momento y tenía simplemente priorizar a mi familia y mi salud mental. Sin embargo, fue duro. Dios mío, fue una decisión muy difícil, y fueron un par de episodios muy, muy difíciles”.

La showrunner Joanna Johnson, al enterarse de la salida de Mitchell quiso escribir un final digno para el personaje que ha estado en pantalla desde el 2013. “Le pregunté si nos daría un par de episodios de la temporada 4 para hacerlo correctamente”, dice Johnson. "Porque una vez que se tomó la decisión, no quería que Callie se fuera abruptamente en el final de la temporada 3... Fue encantadora y dijo: 'Por supuesto que volveré'. Así que se fue a casa y luego volvió a hacer esos episodios para nosotros”.