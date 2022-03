Good Trouble, el spin-off de The Fosterestrenó un impactante capítulo en donde perdió dos importantes personajes, quienes culminaron en el segundo episodio de la cuarta temporada su paso por la ficción como protagonista y personaje regular.

En un capítulo llenó de emoción, Callie y Mariana deciden los siguientes pasos de su vida. Recordemos que la nueva serie derivada de The Foster retrata la historia de las hermanas Foster viviendo en Los Ángeles y desarrollando sus respectivas carreras.

Sin embargo, en un capítulo especial que además sirvió como un crossover con la serie original, las madres de las jóvenes visitan Los Ángeles junto con Jude en donde se produce la gran revelación.

¿Qué personajes dejan Good Trouble en la temporada 4?

Lena y Stef junto a Jude visitan a las hermanas para ayudar a Callie a revelarle a Mariana que se mudará a Washington DC para cumplir su sueño de trabajar en ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).

Pero eso no es todo, ya tener una especial despedida con su hermana, la joven aborda un avión para dirigirse a su nuevo hogar y se encuentra en el lugar con Jamie, su interés amoroso. El personaje de Beau Mirchoff también dejó la ficción.

Sobre su decisión de dejar la serie, la actriz Maia Mitchell reveló que lleva 9 años interpretando el mismo papel por lo que se debió a una decisión personal para estar cerca de su familia. La intérprete australiana lleva más de una década viviendo en USA.

En conversación con TVLine, la actriz señaló que fue "una decisión completamente personal sobre mi vida. Me mudé a Estados Unidos [desde Australia] cuando era muy joven. Ha sido muy difícil para mí, si soy sincero, estar lejos de la familia. Pasé mis veinte años, básicamente, en otro país, [que] no necesariamente lo habría hecho si no fuera por mi trabajo. Encontré mucho consuelo y familia en el elenco y el equipo de The Fosters y luego en Good Trouble”.