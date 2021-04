Luis Miguel, la serie | Revive el show completo del Sol de México en el Festival de Viña 1994

El capítulo 3 de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie seguramente emocionó a más de un fanático chileno, después de que exhibiera el retorno del Sol de México al escenario de la Quinta Vergara, en lo que fue el espectáculo que ofreció en el Festival de Viña del Mar 1994.

Sólo cuatro años tuvieron que pasar para que el exitoso cantante retornara a la Ciudad Jardín y lo hizo cuando ya tenía forjada una carrera a punta de éxitos, además de un creciente séquito de fanáticas que coreaba sus canciones donde sea que sonaran.

Micky en ese entonces tenía apenas 24 años, la mitad de ellos dedicados a su carrera musical, y ya había pisado tres veces la Quinta Vergara, tanto compitiendo como también con el perfil de artista de indiscutido éxito.

A diferencia de lo que pasó en 1990, en que se presentó en dos ocasiones dentro del certamen, en 1994 fue sólo una actuación y nada menos que para poner el broche de oro al evento ese 21 de febrero.

El mismo día compartió escenario con Miguel Bosé, quien abrió la velada y luego le cedió el espacio a la chilena Myriam Hernández, todo para que después el Sol de México llenara con sus éxitos la llamada concha acústica.

El espectáculo se extendió por una hora y media, tuvo la interpretación de 13 temas y más allá de estar marcado por los éxitos en vivo de Luis Miguel, también se dio la inolvidable anécdota en que al momento de entregarle la Gaviota al cantante, el animador Antonio Vodanovic dijo "Dime que me quieres", evocando erróneamente una canción de Ricky Martin.

Este es el setlist que ofreció Luis Miguel en el Festival de Viña del Mar 1994:

Ayer

Suave

Que nivel de mujer

Inolvidable

La barca

No sé tú

Mucho corazón

América, América

Hasta que me olvides

Pensar en ti

Dame tu amor

Un hombre busca una mujer

Será que no me amas