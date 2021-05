Luis Miguel, la serie | Ayer, la historia de la canción y el video que le causó tantos problemas al cantante

En el capítulo 4 de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la producción del videoclip para Ayer se alza como un gran desafío para el cantante, mientras en paralelo busca enriquecer la relación con su hija Michelle. Pero, ¿cuál es la historia detrás de la popular canción cuya producción fue retratada en la serie de Netflix?

Ayer es el primer sencillo del álbum Aries, cuya producción se está tomando gran parte de la dramatización producida por Netflix en su actual ciclo. El tema no es original del cantante mexicano, sino que un cover de All That My Heart can Hold, de David Foster, mismo músico que se unió a Micky para producir el álbum que prácticamente lo llevaría a convertirse en una leyenda.

Originalmente, Foster presentó la composición en 1986 y no se escucha tan distinta en su melodía. Eso sí, en vez de una voz contaba con un saxofón que completaba la creación.

Fue el productor Kiko Cibrián, quien adaptó el tema a las tonalidades, intenciones y energía de Luis Miguel y a ello le sumaron la letra de Rudy Pérez que seguía la línea del saxofón, para que se convirtiera en Ayer y explotara como uno de los grandes éxitos y clásicos del Sol de México.

Rudy Pérez contó en su libro, El Latin Hit Marker, que cuando aparentemente estaba con un bloqueo creativo y no podía dar con las líricas adecuadas para la carrera de Luis Miguel; repentinamente se enfrentó a la película En algún lugar del tiempo (Somewhere in Time, 1980), y logró dar con la inspiración perfecta.

"La película trata sobre un joven caballero que a través de un viaje en el tiempo encuentra al amor de su vida, una mujer que vivió muchos años antes que él. El renuncia a su futuro porque quiere permanecer a su lado. Pero, desafortunadamente, despierta de su trance y nunca puede regresar al ayer", explica Pérez.

Y añade: "Betsy (mi esposa) y yo estábamos llorando cuando aparecieron los créditos al final de la película. Apenas nos secamos las lágrimas, mire a Betsy y le dije: 'Te quiero mucho. Gracias de alejarme de mi escritura para ver esto, porque ahora tengo la historia para la canción de Luis Miguel'. Y entonces escribí Ayer".

En el mismo texto, Rudy asegura que "uno de los mayores placeres de mi carrera fue cuando interprete la canción para Luis Miguel por primera vez".

"Al día de hoy, desearía tener una grabación de su arrebato de alegría. Esos son los momentos por los que viven los compositores", sentenció el compositor.

Ayer salió a los oídos del público el 17 de mayo de 1993, antes de la edición del disco Aries, donde vendría incluida junto a otros nueve temas incluyendo Suave y Hasta que me olvides.

En México y Estados Unidos la canción se convirtió en un éxito indiscutido y se alzó hasta el número uno de la lista Billboard Hot Latin Songs.

Micky y su manager Hugo en medio de las grabaciones del videoclip de Ayer, en Luis Miguel, la serie.

Pero más allá de eso, la serie muestra cómo el videoclip oficial del tema se volvió un dolor de cabeza tanto para Luis Miguel como para sus productores. El capítulo 4 centra su intención en cómo versiones del trabajo audiovisual son rechazadas por parecer anticuadas y disonantes con la nueva propuesta que el cantante quería proyectar con el nuevo disco.

Por lo mismo, se contaron nuevos directores y en vez de contar una historia como acostumbraban a hacerlo los clips hasta el momento, lo que buscaban era sentar un precedente y una declaración de principios.

Lo cierto es que el video tuvo iteraciones dirigidas por Benny Corral, Rubén Galindo y Gustavo Garzón, y aparentemente el resultado final fue la combinación de los tres registros.

Ambientados en una mansión en la Ciudad de México, el clip oficial de Warner Music alojado en el canal de Youtube de Luis Miguel, este aparece en múltiples escenas junto a un águila, una modelo, combinando tomas de colores cálidos con otras en blanco y negro, además de tonalidades azules.

Eso sí, el caballo no calificó para la versión final, aunque sí dio el presupuesto para la lluvia como remate.