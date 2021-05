Luis Miguel, la serie | Revisa el tras de cámaras del capítulo 6: Los problemas de un nuevo disco y la compleja relación con Michelle

Luis Miguel, la serie está a apenas dos episodios del final de su segunda temporada y las cosas no lucen bien para el Sol de México, quien ha tenido que no sólo soportar la muerte de sus cercanos, sino que también se dio cuenta de que quienes lo rodean ya no son de confianza como lo creía.

Los alcances de los sucesos del capítulo 6 son medidos en un nuevo episodio de Detrás del Sol, la serie sobre la producción y el tras de cámaras de la producción de Netflix.

Tras la muerte de Hugo, Luis Miguel se siente perdido mientras busca una dirección para su nuevo disco. Al mismo tiempo, la relación con su hija Michelle cobra nuevas dimensiones, tanto de cercanía como de alejamiento.

La invitación de Netflix es a revisar qué hay detrás del conflicto entre Kiko Cibrián y el Maestro Manzanero para convencer a El Sol de qué estilo tomar para Segundo Romance, y la verdadera historia detrás de la grabación de "El día que me quieras".

Luis Miguel, la serie está estrenando nuevos episodios todos los domingos a las 20:00 horas.