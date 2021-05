Hijo de Alex McCluskey lanza fuerte crítica contra Luis Miguel, La serie: "Está totalmente desdibujada"

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” termina este domingo sus transmisiones, cerrando así una exitosa producción que no ha nadie indiferente. Sin embargo, hace algunos días se generó una polémica luego de que el hijo de Alejandro McCluskey, quien aparece en la producción de Netflix, expresara su desconformidad con la representación de su padre.

La serie protagonizada por Diego Boneta, retrata la vida de Luis Miguel, así como también de las personas que son parte de su vida, como amigos, familia, colaboradores, etc.

Matías McCluskey, el hijo de Alejandro McCluskey, ex manager del "Sol de México" en entrevista para el programa mexicano “De Primera Mano”, se refirió a la caracterización de su padre en la serie.

"Evidentemente está totalmente desdibujada lo que fue la función de mi padre, Alex, en la vida de Luis Miguel, por lo cual esto me lleva a decir que todo esto que sucedió en el séptimo capítulo de la segunda temporada no tiene nada qué ver con la realidad. Han puesto a mi padre en un lugar... realmente han deshonrado la memoria de la familia de esta forma y lo han puesto en un lugar muy incómodo a mi viejo", revelo.

"Esos nueve, casi 10 años, de vínculo entre ellos, mi padre y Hugo López fue sensacional. Después, a las claras se ve la caída artística y musical de Luis Miguel, no tuvo la misma fuerza que tuvo en esta época, que estuvieron con Hugo y papá".

Asimismo señaló que él y su padre se alejaron de Luis Miguel en 1995 y comentó que también le pareció extrañó que no aparecieran amigos del cantante en la serie, luego de que el conductor del espacio mencionará como se estraban retratando a los personajes en la serie. "No me animaría a decir si él (Luis Miguel) maltrata a la gente, pero respondiéndote con lo de mi padre. A mí me sorprendió que ese vínculo tan lindo que tenían no fuera reflejado cómo realmente fue, porque lo único que se parece mi padre en la serie es el nombre, porque todo lo demás no tiene absolutamente nada qué ver. Mi padre no era mal hablado, jamás dijo un insulto en su vida, nunca fumó, nunca tomó alcohol, ¿por qué lo ha retratado así? ¿Por qué lo han personificado así? No lo entiendo".

