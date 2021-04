¡Luis Jara trabajará para Luis Miguel, la serie!

Luis Jara por estos días anda angustiado. De hecho, no es eso. El mismo cantante lo describió así el miércoles: "¡Estoy desesperado!", a propósito del secreto que tiene guardado y que no puede contar. Pero ahora, este jueves el ex Mucho Gusto sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una imagen en la que emula el afiche oficial de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

Por lo mismo, quienes vieron la captura en la cuenta del cantante comenzaron a especular con lo que implicaba esa imagen, en relación con lo que había dicho la jornada anterior.

Desde Página 7 indicaron que "el animador tendría un importante rol en la nueva temporada de Luis Miguel, la serie. Dicha colaboración se habría gestado y grabado antes de su viaje a Miami -en marzo de este año- y supondría un encuentro con el astro mexicano, interpretado en la producción por el actor Diego Boneta".

Además, la publicación asegura que la colaboración del ex animador de Mucho Gusto emanó "desde la producción de la serie, quienes lo eligieron como rostro para promocionar y potenciar la serie en Chile y la región".

Dado el revuelo que causó la publicación de Jara, esta fue tema en la pauta del programa Me Late, donde tras analizar por largo rato de qué se trataría lo que se trae entre manos el cantante, Daniel Fuenzalida detuvo abruptamente la conversación del panel para resaltar: "Luis Jara en primera persona me dice...", dando cuenta de que se había comunicado con él por vía WhatsApp.

Entonces, el animador leyó textualmente lo que indicó Luis Jara desde Miami, donde se encuentra en estos momentos: "Papá, por contrato no es mucho lo que puedo decir. Pero sí te puedo adelantar que el lunes 26 de abril saldrá algo muy especial, que efectivamente filmé para Netflix y la serie de Luis Miguel".

Sin embargo, dada las restricciones que le han impuesto, Luis Jara no especificó si se trataba de una aparición dentro de la historia de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, o se trataba de los clásicos clips promocionales que elabora con distintos contenidos asociados a sus producciones.

En tanto, el tercer episodio de Luis Miguel, la serie debutará el próximo domingo 25 de abril.

La publicación de Luis Jara en Instagram que detonó las especulaciones en torno a Luis Miguel, la serie.