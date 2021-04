"¡Estoy desesperado!": Lucho Jara tiene un secreto y no lo puede contar

Luis Jara detonó este miércoles el misterio y la intriga al compartir un curioso video en su perfil de Instagram, en el que asegura tener un secreto relacionado con su existencia pero que no puede contar.

Tirado en una cama, echado para atrás y muy relajado, el rostro que Mega mantiene fuera de pantalla comenta: "ya, tengo que hacerles una confesión. Estoy desesperado por contarles algo, relacionado conmigo obviamente, con mi carrera. Pero no estoy autorizado a contar nada hasta el 22 de abril".

"Y es algo que me tiene completamente desesperado. Es como una especie de bomba noticiosa. No es nada malo. Es bueno. Pero no lo puedo contar. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿Ustedes se pueden esperar hasta el 22? ¿Sí?".

"Y lo otro: ¿Se les ocurre de qué se puede tratar esto que les quiero contar? Si le achantan o alguien le achunta en los comentarios. Me rajo con un regalo", concluyó Jara en el clip.

De acuerdo con informaciones reveladas en Me Late, Lucho Jara actualmente se encuentra en en Miami, donde ya lleva varios días y su visita a Estados Unidos tendría que ver con este secreto.

Daniel Fuenzalida incluso fue más allá, asegurando que el ex animador de Mucho Gusto se encontraría en negociaciones para dejar Mega, gracias a lo que "podría ingresar a otra fuente laboral, es decir, se podría ir a otro canal".

Luis Jara alimentando el misterio en sus historias de Instagram.(1)