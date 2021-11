Para esta semana se espera la llegada de La Casa de Papel, El poder del perro, The Sex Lives of College Girls, entre muchas otras producciones.

Los mejores estrenos de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney Plus para esta semana

Estamos llegando al final del penúltimo mes del año y comenzando a darle la bienvenida a diciembre, mes en el que se celebran las fiestas de fin de año: Navidad y Año Nuevo.

Eso no es todo, porque al igual que cada mes, los diferentes servicios de streaming dan a conocer los nuevos estrenos que tendrán en sus plataformas. Para terminar el año como corresponde, para este último mes del año se esperan grandes estrenos como La Casa de Papel, El poder del perro, The Sex Lives of College Girls, entre muchas otras producciones.

A continuación te contamos los mejores estrenos de Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus para la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre.

Netflix

La Casa de Papel: viernes 3 de diciembre a las 05:00 horas de Chile

El Poder del Perro: miércoles 1 de diciembre

Perdidos en el espacio temporada 3: miércoles 1 de diciembre

Soltero en Navidad: martes 2 de diciembre

HBO Max

The Sex Lives of College Girls (Episodios 6, 7 y 8): martes 2 de diciembre

Succession episodio 8: domingo 5 de diciembre

Amazon Prime Video

La Rueda del Tiempo episodio 5: viernes 3 de diciembre

Harlem: viernes 3 de diciembre

Disney+

Hawkeye episodio 3 y 4: miércoles 1 de diciembre

Doogie Kamealoha: miércoles 1 de diciembre