Lionsgate da luz verde a la precuela de la popular saga "Los Juegos del Hambre"

"Los Juegos del Hambre" es una saga exitosa a nivel literario como cinematográfico. A nivel mundial, se han venido más de 100 millones de copias de los libros y con las cuatro películas que llegaron al cine recaudaron más de 3 mil millones de dólares.

Es por eso que el estudio Lionsgate acaba de dar luz verde a la adaptación de la precuela "The Ballad of Songbirds and Snakes", que Suzanne Collins escribió para esta historia y que aún no llega a las estanterías del mundo, aunque tiene fecha de debut para el próximo 19 de mayo en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

El director Francis Lawrence retornará una vez más para hacerse cargo del salto de las páginas a la gran pantalla, segín informó Deadline. El cineasta ya tiene experiencia en este universo, tras dirigir "Catching Fire", "Mockingjay Part 1" y "Mockingjay Part 2".

Hasta el momento no se ha informado el casting que tendrá la película, pero este es uno de los proyectos más importantes del estudio de cara a iniciar su preproducción una vez que pase la pandemia por el coronavirus.

Esta es la portada de la precuela literaria de "Los Juegos del Hambre" que debutará en mayo.

La película se centrará en la historia de juventud para Corolarius Snow, cuando apenas tenía 18 años y distaba de convertire en el tirano presidente de Panem. Snow es apuesto y encantador, pero a pesar de que su familia ha caído en desgracia, él ve la oportunidad para cambiar su fortuna cuando es escogido para ser un mentor en los décimos Juegos del Hambre... Algo que cambiará cuando es relegado a enseñar a la niña tributo del pobre Distrito 12.

El guionista de "Little Miss Sunshine", Michael Arndt, será el responsable de crear el libreto para la película con la asesoría para el tratamiento de la misma autor Suzanne Collins, quien también oficiará como productora ejecutiva.