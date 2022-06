Lightyear llegó a los cines chilenos este jueves con una propuesta de ciencia ficción que hace crecer al querido personaje que se conoció en Toy Story (1995). Pero sorpresivamente sus responsables decidieron seguir el ejemplo de las producciones Marvel y se inclinaron por crear material extra una vez que concluye el largometraje. ¿Cuántas escenas post créditos tiene Lightyear? ¿Qué significan las escenas post créditos? Aquí te contamos...

La película es la historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete que se dio a conocer en 1995 con Toy Story, y que dio renombre al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans.

No todas las películas de Pixar han contado con escenas post-créditos, pero si se va viendo una tendencia en las últimas entregas como Turning Red y Luca. Toy Story de 1995 no contaba con esta práctica, pero si tuvieron material extra la segunda, tercera y cuarta entrega.

Ahora, si bien Lightyear se inclina más por el humor en el contenido aparte de la película, también lo utiliza como un vehículo para mirar hacia el futuro.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Lightyear y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

¿Cuántas escenas post créditos tiene Lightyear?

Pixar se puso más ambiciosa y escandalosa que su marca hermana Marvel y la película de Buzz Lightyear tiene nada menos que ¡TRES (3) escenas post-créditos!

La primera tiene continuidad con los eventos finales de la película y los avances tecnológicos en la colonia humana en el planeta T’Kani Prime. En ella, aparece Burnside, el comandante que ahora está a cargo de Buzz Lightyear y su equipo, sentado en su despacho bebiendo de un tazón, mientras de fondo se alcanza ver por la ventana el escudo protector láser que tanto celebró previamente en medio de una escena de la película. En ese instante, se acerca uno de los bichos nativos volando y el escudo lo mata, comprobando la efectividad del nuevo recurso de defensa para la satisfacción de Burnside.

La segunda escena tiene que ver con el remata de un gag que se da en medio del largometraje e involucra al robot de DERIC. El androide aún permanece dando instrucciones en la base de la Patrulla ZAP Jr. frente al mapa que dispuso para sus explicaciones, y cuando se da vuelta para consultar si alguien tiene dudas, termina dándose cuenta de que ya todos se habían ido hace mucho rato para cumplir con la misión que se ve en el final de la película.

Si bien las dos entregas previas utilizan el humor como recurso para sustentar su existencia, la tercera escena post créditos tiene un cariz distinto, más intrigante y apelando directamente a la posibilidad de una continuidad para la historia.

Curiosamente, ésta última llega después de que han concluido todos los créditos e incluso tras la aparición del logo de Disney. En ella se ve al villano Zurg flotando en el espacio, mientras que un acercamiento a la cabeza del robot evidencia el momento preciso en que se reactiva, con los ojos rojos, dejando la impresión de su inminente retorno y siendo un gancho para la secuela.