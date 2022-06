La controversia está desatada, países censuran la película y en los WhatsApp de papás se preguntan si deben o no llevar a sus hijos al cine a verla. Pero la verdad es que de polémica, la escena no tiene nada. Lightyear llegó a los cines como una apuesta de ciencia ficción que hace crecer al querido personaje, pero también en medio de un debate que gira en torno al hecho de que su historia incluye a una pareja del mismo sexo que en un momento se dan un beso.

Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrain, Egipto, Kuwait, Oman, Qatar, Malasia e Indonesia, entre otros, han decidido vetar la película y no mostrarla por la escena que apenas dura segundos.

Mientras que China, uno de los mercados más grandes y significativos para el cine mundial, ha solicitado la eliminación de la escena si Disney quiere estrenar la película en su territorio. Algo que está a la espera de tener respuesta.

La reacción ha llevado a que el actor Chris Evans, quien le cede su voz a Buzz en la entrega animada, respondiera duramente a quienes han criticado o censurado la película por su retrato de la comunidad LGBTQI+.

"La verdad es que esas personas son idiotas", aseguró Evans tajantemente el actor que también hizo al Capitán América.

A eso se suma el bombardeo de valoraciones bajas que está recibiendo Lightyear, incluso antes de estrenarse, en el sitio IMDB.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Lightyear y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Lightyear | ¿Qué pasa en la escena del beso?

La escena en cuestión involucra a la mejor amiga de Buzz, Alisha Hawthorne, quien es lesbiana y como tal tiene una pareja mujer, con la que posteriormente forma una familia y su nieta termina siendo crucial en la historia en la segunda mitad de la película.

La aparición como pareja del mismo sexo es fugaz y tiene lugar en un emotivo montaje de imágenes en que el Guardián Espacial ve cómo pasa el tiempo, mientras él cumple con sus misiones. El beso entre Alisha y su esposa es parte de esta seguidilla de imágenes a toda velocidad, pero deja clara la cariñosa relación que une a su núcleo familiar.

La escena es importante porque afecta a Buzz desde una perspectiva más bien psicológica, para reflexionar en torno a las consecuencias de un error que cometió previamente en el pasado.

Por otro lado, si bien la relevancia de la escena es precisamente la representación de la comunidad LGBTQI+ en uno de los estrenos cinematográficos más grandes de mitad de año, más allá de eso se trata de una película familiar, que principalmente apela al trabajo en equipo y a dejar de lado el egoísmo del individualismo.