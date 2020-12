"Le dije que no": Millie Bobby Brown rompe en llanto por acoso de una fanática

La actriz de "Stranger Things" y "Enola Holmes" Millie Bobby Brown no aguantó más y explotó con sus emociones para evidenciar lo molesto que se ha convertido el acoso de sus fanáticos en su vida diaria, describiendo particularmente un incidente que vivió mientras hacía sus compras navideñas junto a su madre.

A través de las historias de su Instagram, la protagonista de "Stranger Things" relató lo que había ocurrido, detallando que el altercado comenzó después de que una fanática le pidió grabar un video.

"Le dije que no, ¿por qué alguien va a querer que le hagan un video? Uno de mi, no de nosotras dos. Uno solo conmigo", comentó Bobby Brown.

Poco después, mientras la actriz estaba pagando sus compras, la mujer decidió grabarla igualmente y a pesar de la negativa que le habían dado. "Yo le dije 'soy un ser humano, ¿qué más quieres de mi?' y ella me dijo '¿entonces no puedo grabar a un ser humano?'. No puedes, sobre todo cuando te han dicho que no", recalcó ya sin contener su angustia, ni tapoco las lágrimas.

millie bobby brown just posted on her instastory talking about how once again people forget that celebrities ARE human beings. no matter who they are you have to respect them and be kind, making someone uncomfortable it’s not cool. pic.twitter.com/76y1gEafmY — thay �� (@beingamaguire) November 30, 2020

Millie luego sostuvo que "no tengo por qué justificarme con nadie. Si no quiero que me graben, no se debe hacer. Me hace enojar que la gente corra el cerco y sólo deseo que sean más respetuosos".

"Todavía me sigue pareciendo sobrecogedor (la fama). Si me pides una foto, me la voy a hacer contigo pero cuando empujas mis límites.... Estoy en mi derecho de decir que no".

"Así que hice este video para decir: hay que mostrar más respeto hacia los demás, no importa quiénes sean o qué sea lo que hagan, de ser humano a ser humano. Son solo modales", culminó

Por último cerró con un mensaje escrito, en el que postuló: "Darse cuenta de que rodearse de positividad es la forma más feliz de vivir. No hay odio y sólo amor, recuerda ser amable... Gracias".

El equipo de guionistas de la serie "Stranger Things" reaccionó al testimonio de Millie Bobby Brown y le envió un mensaje de apoyo vía Twitter.

"Sean amables con los otros. Sean comprensivos. Usen mascarilla. Todas esas cosas cuestan cero dólares y te toman cero energía", fue el mensaje que publicaron.