¡Para ponerlas a todo volumen! Las inolvidables canciones dedicadas al ídolo Diego Maradona

No fue una, fueron varias. No fue un solo estilo, fueron múltiples. Diego Armando no sólo inspiró con sus hazañas al mundo del fútbol sino que también caló hondo en otros rubros y una de las inspiraciones más significativas la relegó al universo musical mundial.

Tras su repentina muerte, bien vale recordar cómo el jugador impactó de manera profunda no sólo en sus compatriotas músicos, sino que más allá de las fronteras de su Argentina natal.

En RedGol rescatamos los principales himnos que cargan el estandarte del histórico 10 de la Selección Argentina...

"La mano de dios" - Rodrigo Bueno

"La vida es una tómbola" - Manu Chao

"Maradó" - Los Piojos

"Maradona Blues" - Charly García

"Maradona" - Andrés Calamaro

"Santa Maradona" - Mano Negra

"Maradona è meglio 'e Pelé" - Enzo Romano

"Yo Te Sigo" - Los Calzones

"Capitan Pelusa" - Los Cafres

"O Surdato 'Nnamurato" - Massimo Ranieri

"Para siempre Diego" - Los Ratones Paranoicos

"El Baile de la Gambeta" - Bersuit Vergarabat

"Salud, dinero y amor" - Andrés Calamaro y Fito Páez

"Para verte gambetear" - La Guardia Hereje