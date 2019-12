Las canciones con que Roxette nos conquistó a principios de los 90's

Este martes se reveló el deceso de la voz de Roxette, Marie Fredriksson, tras una larga lucha contra el cáncer que padecía. Por lo mismo fue inevitable recuperar en la memoria las canciones con que la banda sueca entró en nuestras vidas y, aunque quizás ahora no suenan tanto, son realmente inolvidables.

Ya casi se cerraban los 80's cuando el dúo irrumpió en escena para presentar "THE LOOK", ese sencillo poderoso extraido del disco editado en 1988, "Look Sharp!", que se convirtió en disco de oro por más de 500 mil copias vendidas.

Pero antes de que "ella tuviera la pinta", Fredriksson y su compañero Per Gessle habían presentado otro hit que cobró aún más fuerza con el tema mencionado antes y se llamaba "IT MUST HAVE BEEN LOVE", tema que se popularizó también con su aparición en la icónica película "Pretty Woman".

Otro hitazo de "Look Sharp!" fue el número uno en el Billboard Hot 100 de noviembre de 1989 y balada imperecedera, "LISTEN TO YOUT HEART".

Ya en 1990, uno escuchaba este coro y decía "temazo!". "SPENDING MY TIME" fue un triunfo absoluto, conquistando los rankings de la mayoría de los países latinoamericanos.

1991 y la presencia de Roxette ya estaba consolidada cuando lanzaron otra imborrable. La frase: "She says, 'hello, you fool, I love you'". Sí, es "JOYRIDE".