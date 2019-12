Fallece cantante y líder de Roxette, Marie Fredriksson

La cantante y líder del icónico grupo Roxette, Marie Fredriksson, falleció a los 61 años, según confirmó su manager a la BBC.

Una de las figuras prominentes del rock pop de los oventas, Fredriksson se hizo conocida por canciones como "The Look", "Joyride" y "It Must Have Been Love".

De acuerdo con el comunicado entregado, la intérprete dejó de existir este martes 10 de diciembre, "tras una larga batalla de 17 años contra el cáncer".

"Fuiste la más maravillosa amiga por más de 40 años", añadió su compañero de banada Per Gessle. "Las cosas nunca volverán a ser lo mismo.