La primera temporada de la serie reality Las Kardashian nos dejó diversas sorpresas, curiosidades y buenas historias. Desde el embarazo de Kylie hasta la boda de Kourtney, hasta mostrar la relación de Kim y la angustia de Khloé. Todo quedó al desnudo en la pantalla chica sobre unas de las familias más mediaticas.

En esta segunda entrega, seguimos descubriendo cosas emocionantes de este clan familiar. Por ejemplo, Kendall Jenner es hipocondriaca. Kim visita inesperadamente a Khloé y la llegada de Pete Davidson a la familia. Además, el reciente noviazgo de Kim ha sido una historia de amor llena de viajes, cenas. Tan fuerte ha sido el vínculo que la pareja no dudó en hacerse algunos tatuajes de forma conjunta.

Las Kardashian han mostrado a sus nuevos integrantes bebés y como también, sus adultos responsables se han enfrentado a distintas crisis, vivir tensiones entre ellas y manejar situaciones problematicas.

¿Cuándo finaliza la segunda temporada de Las Kardashian?

Esta segunda entrega se estrenó el 22 de septiembre por la plataforma streaming Star+ y Disney +. El servicio de suscripción Hulu informó que el clan familiar firmó por 40 episodios en total. Sin embargo, revisando los resultados de la temporada inicial con 10 episodios estrenados, es probable que las nuevas entregas sean con 10 capítulos como la temporada anterior.

Con un próximo episodio 5 este jueves 27. Se espera el termino de la serie el 1 de diciembre.

¿Quiénes protagonizan The Kardashians temporada 2?

Las hermanas Kim, Kourtney, Khloé y Kris Kardashian, así mismo, las otras hijas del clan familiar, Kendall y Kylie Jenner, regresan en esta nueva entrega. Además la llegada del comediante Pete Davidson, como también del cantante Travis Scott.

Aparecerá la historia de Kim y el vestido de Marilyn Monroe

En la edición 2022 de la Met Gala, Kim Kardashian se presentó con un vestido de la actriz y modelo Marilyn Monroe. El momento causó sensación en la prensa y redes sociales, hasta el punto de críticas hacia Kim por rumores de haber dañado al icónico vestido. Sin embargo Ripley's Believe It Or Not!, la compañía propietaria del vestido y que autorizó prestarlo a Kardashian, señaló en un comunicado desmintiendo los rumores. "No dañó de ninguna manera la prenda en el corto período de tiempo que se usó en la Met Gala".