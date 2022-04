The Kardashians | ¿Qué día se estrena la nueva serie en Star Plus?

La familia más famosa del último tiempo estará muy pronto de regreso a la pantalla con un nuevo reality show, el que no solo cambiará de casa televisiva, sino que también incluirá a nuevos rostros que son parte de la vida de Kris, Khloé, Kourtney, Kim, Kendall y Kylie.

La nueva producción seguirá al clan en su lujosa vida, donde por supuesto se incluirán los dramas familiares que enfrentarán día a día. Uno de los nuevos personajes que se verá es el de Travis Barker, actual pareja de Kourtney y con quien quiere tener un hijo.

Si bien, no se ha confirmado la aparición de Pete Davidson, la nueva pareja de Kim, hace algún tiempo la celebridad manifestó que es posible que aparezca en el futuro. Lo que sí se mostrará es el inicio de la relación y cómo fue su primera cita.

Quién sí tendrá su aparición, es Kanye West, el ex esposo de Kim, quien participó en algunos de los capítulos que fueron filmadas antes de que se desatará la polémica y de que el cantante compartiera fuertes mensajes en contra de Davidson.

¿Cuándo se estrena The Kardashians en Star+?

Los fans no tendrán que esperar mucho tiempo más, porque The Kardashians tendrá su debut el próximo lunes 14 de abril a través de las plataformas de streaming Hulu y Star Plus.