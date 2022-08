La primera Muerte es cancelada en Netflix: ¿Por qué no tendrá una segunda temporada?

First Kill, la nueva serie de romance, acción y drama de Netflix llegó hace algunas semanas a la plataforma de entretenimiento en donde logró rápidamente cautivar a un importante número de usuarios quienes posicionaron a la serie tras los primeros días de estreno en los primeros lugares de la lista de reproducción.

A pesar de la buena recepción por parte de los seguidores, la serie no tendrá una segunda temporada luego de que el streaming decidiera cancelar la producción tras solamente una entrega.

La serie cuenta la historia de dos adolescentes que se enamoran, sin embargo, las diferencias entre familias van más allá de las percepciones sociales.

Una de ellas es Juliette (Sarah Catherine Hook), quien es una vampira, criada en una familia que honra la tradición vampiresa, y por lo mismo, al alcanzar cierta edad, la joven debe cazar a su primera víctima.

Por otra parte se encuentra Calliope (Imani Lewis), una joven nueva en la ciudad, que proviene de una familia de cazadores que buscan exterminar a los vampiros.

Todo se complica cuando ambas jóvenes se conocen y comienzan a enamorarse sin saber la verdadera identidad de la otra. La historia enfrentará a ambas jóvenes y sus respectivos clanes, en una lucha que pondrá a prueba sus sentimientos y sus legados.





¿Por qué fue cancelada First Kill en Netflix?

Los motivos tras la cancelación aún no han sido especificados. First Kill se une a The Baby Sitters Club y Raising Don entre las series canceladas recientemente por el streaming.

Revisa el tráiler de la primera temporada a continuación.