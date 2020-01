La lista completa de ganadores de los SAG Awards

La noche de este domingo se entregaron los Premios del Sindicato de Actores de 2020, SAG Awards, ceremonia en la que el elenco de la coreana "Parasite", de Boon Joon Ho, se alzó con el principal galardón.

En tanto, Joaquin Phoenix ("Joker"), Renee Zellweger ("Judy"), Laura Dern ("Marriage Story") y Brad Pitt ("Once Upon a Time In Hollywood") continuaron con su racha ganadora, encaminándose seriamente hacia la entrega de los Oscar 2020.

Mientras que las posibilidades estuvieron divididas en el ámbito de la televisión, con premios para "The Marvelous Mrs. Maisel", "Fleabag", "The Crown" y "Game of Thrones".

Este es el listado completo de ganadores de los SAG Awards:

CINE

Mejor Elenco en una Película

"Parasite"

HYAE JIN CHANG / Chung Sook

YEO JEONG CHO / Yeon Kyo

WOO SHIK CHOI / Ki Woo

HYEON JUN JUNG / Da Song

ZISO JUNG / Da Hye

JUNG EUN LEE / Moon Gwang

SUN KYUN LEE / Dong Ik

MYUNG HOON PARK / Geun Se

SO DAM PARK / Ki Jung

KANG HO SONG / Ki Taek

Mejor Actor

Joaquin Phoenix, "Joker"

Mejor Actriz

Renee Zellweger, "Judy"

Mejor Actor Secuendario

Brad Pitt, "Once Upon a Time in Hollywood"

Mejor Actriz Secundaria

Laura Dern, "Marriage Story"

TELEVISIÓN

Mejor Elenco en Serie Drama

"The Crown"

MARION BAILEY / Queen Elizabeth the Queen Mother

HELENA BONHAM CARTER / Princess Margaret

OLIVIA COLMAN / Queen Elizabeth II

CHARLES DANCE / Lord Mountbatten

BEN DANIELS / Lord Snowdon

ERIN DOHERTY / Princess Anne

CHARLES EDWARDS / Martin Charteris

TOBIAS MENZIES / Prince Philip, Duke of Edinburgh

JOSH O’CONNOR / Prince Charles

SAM PHILLIPS / Equerry

DAVID RINTOUL / Michael Adeane

JASON WATKINS / Harold Wilson

Mejor Elenco en Serie Comedia

"The Marvelous Mrs. Maisel"

CAROLINE AARON / Shirley Maisel

ALEX BORSTEIN / Susie Myerson

RACHEL BROSNAHAN / Midge Maisel

MARIN HINKLE / Rose Weissman

STEPHANIE HSU / Mei

JOEL JOHNSTONE / Archie Cleary

JANE LYNCH / Sophie Lennon

LEROY McCLAIN / Shy Baldwin

KEVIN POLLAK / Moishe Maisel

TONY SHALHOUB / Abe Weissman

MATILDA SZYDAGIS / Zelda

BRIAN TARANTINA / Jackie

MICHAEL ZEGEN / Joel Maisel

Mejor Actor en Serie Drama

Peter Dinklage, Game of Thrones

Mejor Actriz en Serie Drama

Jennifer Aniston, The Morning Show

Mejor Actor en Serie Comedia

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor Actriz en Serie Comedia

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor Actor en Película para la TV o Serie Limitada

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Mejor Actriz en Película para la TV o Serie Limitada

Michelle Williams, Fosse/Verdon

ELENCO DE DOBLES DE ACCIÓN

Mejor Elenco de Dobles en una Película

"AVENGERS: ENDGAME"

Mejor Elenco de Dobles en Serie Drama o Comedia

"GAME OF THRONES"

