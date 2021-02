Rosemarie Dietz agradece el apoyo que ha recibido tras dar a conocer el quiebre de su relación

La ex integrante del Team Mekano, Rosemarie Dietz, agradeció a sus seguidores el apoyo que ha recibido en los últimos días, esto luego de que la ex Mekano contará a través de sus redes sociales el termino de su relación de pareja debido a una supuesta infidelidad por parte de él.

En sus redes sociales la ex participante de los realitys Pelotón y Amazonas compartió con sus seguidores lo ocurrido con el siguiente mensaje. "A toda mi gente que me a preguntado si estoy en pareja, hace tiempo que no, solterísima jajajaja y feliz, antes que tarde".

Luego agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores y contó más detalles del fin de su relación. “Gracias a todos por el apoyo…y sí él me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas…Pero resulta que tenía a la scort que le paga y todo el mundo la conoce en Valdivia y ella cobra por sexo. Dios arrasó con todo en 4 días…Me quedé sin casa, sin marido y sin mi hija gatita…Pero al final de todo, gracias a Dios por abrirme los ojos…duele, sí, pero siempre es para mejor” indicó.

En esta oportunidad, Dietz señaló que "He leído cada mensaje de amor y de buena onda de ustedes, gracias de corazón. Es difícil despertar de un sueño y ver la realidad... pero los que están pasando lo mismo, solo crean en ustedes mismos y que nadie les apague la luz que dios nos regaló. Sánense de adentro hacía afuera. Crean en ustedes mismo, pero lo principal de todo, vuélvete a enamorar, pero esta vez de ti". indicó en sus historias.

Rosemarie historia Instagram