La culpa la tiene Hermes: Fran Undurraga reveló cómo llegó a convertirse en vegetariana

La modelo Francisca Undurraga compartió con sus más de un millón 400 mil seguidores de Instagram la historia que la llevó a convertirse en una ferviente y orgullosa vegetariana.

El relato terminó siendo un tierno testimonio de corte animalista, que además Undurraga adornó con un clip en el que comparte con un pequeño polluelo llamado Hermes, el detonante de su determinación.

Fran contó que "cómo extraño a Hermes! Mi angelito que conocí en méxico! Cuando lo rescate debajo de una lavadora, pensé que como mucho viviría 2 días, es difícil mantener un polluelo vivo".

"Pero esos 2 días se transformaron en 3 meses y ese pequeño pajarito se transformó en mi gran compañía. No puedo describir con palabras todo el amor que nos entregábamos, el uno al otro, yo era todo lo que él tenía y viceversa", contó Fran.

Fran Undurraga recientemente estuvo trabajando como modelo en México, país donde conoció al pequeño Hermes.

"Cuando lo dejé libre no quería volar, se pegaba a mi... Me dio mucha tristeza dejarlo, pero me tenia que venir a Chile y hermes tenía que hacer su vida de pajarito libre. Después de este vínculo, decidí hacerme vegetariana y respetar más aún a los animales", explicó la influencer.

Y añadió que "para mi, son los mejores seres que Dios creo! Infinitamente son muy superiores a los humanos ������".