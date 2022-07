La exitosa serie protagonizada por Rosamund Pike, The Wheel of Time, aún no estrena su segunda parte y muchos seguidores se preguntan por el futuro de la ficción de Amazon Prime.

La serie está basada en las novelas de fantasía de Robert Jordan, y se desarrolla en un mundo épico y extenso donde la magia existe y sólo ciertas mujeres pueden acceder a ella.

La historia sigue a Moraine (Rosamund Pike), miembro de la increíblemente poderosa organización femenina llamada Aes Sedai, cuando llega a la pequeña ciudad de Two Rivers. Allí, se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco hombres y mujeres jóvenes, uno de los cuales está profetizado como el Dragón Renacido, que salvará o destruirá a la humanidad.

El elenco incluye a Sophie Okonedo como la legendaria Amyrlin Seat, Siuan Sanche; Kae Alexander como Min Farshaw; Kate Fleetwood como Liandrin Guirale; Peter Franzen como Stepin; Clare Perkins como Kerene Nagashi; Daniel Henney como al’Lan Mandragoran, entre otros.

¿Habrá una tercera temporada de La Rueda del Tiempo?

Afortunadamente para los fans, la fantasía épica regresará a la pantalla con una tercera entrega. En la Comic-Con de San Diego, el streaming anunció la noticia.

“Estoy tan emocionado de que haremos una tercera temporada de La rueda del tiempo”, dijo el productor ejecutivo Rafe Judkins en un comunicado.

“The Shadow Rising”, que en realidad es la cuarta novela de la saga WOT de Robert Jordan, “siempre ha sido mi libro favorito de la serie, por lo que poder llevarlo a la televisión y presentarle a nuevas audiencias las historias que me enamoraron con estos libros en primer lugar es un gran honor, y algo en lo que he estado trabajando desde que presenté el programa por primera vez hace muchos años”.