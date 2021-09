Durante la noche de este sábado el canal La Red transmitió la segunda parte del documental "La Batalla de Chile", dirigido por Patricio Guzmán, el cual muestra lo sucedido en el país entre el año 1972 y septiembre de 1973.

Tras esto, en redes sociales se comenzó a hablar sobre una situación que involucraría a la empresa Carozzi, la cual había quitado los auspicios al canal luego de la transmisión del documental, situación que fue corroborada por la cuenta oficial del canal en Twitter.

"Confirmamos que efectivamente la empresa @carozzimencanta retiró su publicidad de #LaRed por emitir #LaBatalladeChile. Contestaremos a esta insólita decisión, que pareciera buscar una censura editorial, a través de nuestras pantallas como siempre lo hemos hecho", señalaron en su cuenta oficial.

Respuesta de Carozzi

Carozzi, por su parte, también respondió a las críticas a través de una respuesta en el Tweet de la red señalando: "Esta aseveración es completamente falsa y no entendemos su objetivo. No hemos retirado la publicidad de La Red por emitir “La Batalla de Chile”. Por respeto a nuestros consumidores y a su forma de pensar no auspiciamos programas con contenido político".

E igualmente indicaron que "en este caso en particular nos encontramos frente a un error cometido desde la agencia externa de medios, Initiative, que no respetó nuestros lineamientos previamente conocidos por ellos, hecho que lamentamos profundamente", añadieron.

Ante esto, La Red contestó: "Tildarnos de mentirosos por hacer esta denuncia es irracional. El área comercial de La Red recibió una comunicación solicitando bajar esa tanda a pedido del cliente pues estábamos emitiendo "La Batalla de Chile" ¿Si eso no es censura, entonces qué es?", manifestaron.