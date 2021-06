Bajista de Korn se ausenta de la banda por recaer "malos hábitos"

El bajista de Korn, Reginald Fieldy Arvizu, reveló que se ausentará de la formación actual de la banda, tras publicar un sensible mensaje a través de redes sociales en el que confesó que había recaído "malos hábitos" de su vida producto de una compleja situación personal que está viviendo.

El músico de 51 años indicó en la publicación que "en los pasados seis años, he lidiado con algunos problemas personales que, por momentos, provocaron que recayera en algunos de mis malos hábitos y detonara tensiones con la gente que me rodea".

"Desafortunadamente no me verán en el escenario con mi banda. Estaré trabajando para intentar sacar los malos hábitos de mi sistema. Mientras tanto me mantendré creativo para mantener mi mente y mi alma en un buen lugar".

"Agradezco todo su apoyo, paciencia y entendimiento ya que todos tenemos algo que resolver".

"Jonathan, Munky, Ray y Head, los amo y no quiero llevar ningún tipo de tensión o malas vibras al círculo", concluye el mensaje de Fieldy.

Si bien Arvizu no especificó en qué tipos de "malos hábitos" recayó, es conocido que el bajista abusó de las drogas y el alcohol en más de una ocasión.