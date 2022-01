La modelo y numeróloga María Eugenia Kenita Larraín estuvo presente en el programa de Zona Latina, Zona de Estrellas, en donde compartió sus predicciones sobre el próximo gobierno del presidente electo Gabriel Boric

En el espacio la finalista de El Discípulo del Chef comenzó señalando: "No me quiero equivocar, no soy dueña de la verdad, no me quiero equivocar, pero no veo que termine el período".

Luego agregó: "Va tener que hacer un trabajo super grande de no ser tan influenciable, pero puede tener súper buenas intenciones, pero debe saber decir que no”.

Kenita no solo se refirió al eventual gobierno, si no que además entregó sus predicciones acerca de la relación de Gabriel Boric e Irina Karamanos. "A lo mejor si antes tenía más tiempo para ella, quizás ahora no va a tener ese tiempo", comenzó señalando.

Asimismo, agregó: “Si nos metemos dentro de la relación, hay cosas que empiezan a suceder, él va tratar en este ciclo de limpiarse, de deshacerse de cargas antiguas y hablo a nivel familiar y en lo personal con su energía”.

Concluyó señalando que "es diferente ser pareja de un diputado que de un presidente. No veo un año tan fácil como pareja”.

Gabriel Boric asumirá como presidente de la república el 11 de marzo próximo y la jornada del pasado viernes presentó a los ministros que integrarán sus gobierno. Revisa AQUÍ a quienes nombró.