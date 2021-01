Katy Perry anuncia colaboración con Pokémon para celebrar el aniversario de la franquicia

Después de un 2020 que según ella cambio su forma de ver la vida tras dar a luz a su hija con Orlando Bloom, ahora la cantante se está preparando para otro gran año, y el proyecto más nuevo de la estrella de la música le habla a todos quienes vivieron su infancia en los 90s.

Y es que en honor al histórico veinticinco aniversario de Pokémon, la cantante de "Hot n Cold", se ha asociado con la icónica franquicia en un nuevo programa musical con Universal Music Group.

Si bien los detalles aún están en secreto, P25 Music contará con sorpresa globales durante todo el año.

"Me encanta ser parte de cualquier cosa que sea divertida, que cuente historias y que tenga muy buenos mensajes para compartir con el mundo", señaló Perry a People. "Ahora que tengo una hija, entiendo que es muy importante jugar. Esta es una extensión continua de quien soy".

En 2019, la cantante, visitó The Pokémon Café durante un viaje a Japón y la experiencia fue "increíble", recuerda. "Estaba embarazada cuando estuve allí, ¡poco sabía!" comentó Perry. "Fue increíble. Me trajo todos estos maravillosos recuerdos de la infancia. He estado yendo a Japón desde que tenía 17 años todos los años y siempre me ha encantado todo lo que se ha creado allí".

Al crecer, Perry dice que siempre se relacionó más con Pikachu. "Estoy muy apegada al héroe. Sé que hay otros en el juego, pero descubrí que Pikachu es realmente lindo", concluyó.