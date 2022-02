La Reina del Sur acaba de regresar a la pantalla gracias a la señal internacional de Telemundo con su segunda temporada, en donde la historia de Teresa Mendoza tendrá un giro inesperado al verse en peligro la persona más importante de su vida, su hija.

En una rueda de prensa en donde estuvo presente Redgol, Kate del Castillo quien interpreta a Teresa Mendoza en la ficción entregó detalles sobre la segunda temporada y reveló cuáles fueron sus momentos favoritos del segundo ciclo.

La actriz recordó un momento divertido que ocurrió mientras debía utilizar la motocicleta en la cual se moviliza Teresa. "Yo tenía un doble siempre, pero trato de hacer todo. Yo ando en motocicleta, pero la que se ve al principio (del tráiler) es una que yo nunca había manejado. Yo manejo motocicleta de calle, no de motocross y son súper altas. Entonces, ni la stunt (doble), ni yo podíamos llegar. Nos tenían que poner un escaloncito para poder llegar y nos tenían que ayudar a bajar. Dábamos vueltas, porque para bajar el pie tenías que salir de la moto para poder dar la vuelta, era muy difícil”, señaló entre risas..

Así mismo señala que a ella le gustaría realizar todas las escenas: "Pero no tengo el entrenamiento que tiene un stunt y segundo, porque no se pueden arriesgar a que me suceda algo a mi porque o si no se va al demonio todo. Pero si trato de hacer lo más posible".

Sobre qué es lo que más le gusta de la segunda temporada, la actriz mexicana señala que le gusta el cambio que ha tenido la ficción en esta nueva etapa en donde el narcotráfico ya no es el tema central.

"Cada capítulo es como una pequeña película, está tan bien escrita, es una película de acción, que además se está alejando mucho de lo que es el narco, que a mi también me da mucho gusto, porque ya estamos aburridos de escuchar de narco series y de narcos, de todo este rollo. Entonces se convierte más en un thriller de acción, que a mi me encanta", expresó la actriz.

¿De qué se trata la segunda temporada de La Reina del Sur?

En la segunda temporada Teresa Mendoza se encuentra viviendo una vida en paz en Italia, a salvo gracias al programa de protección de testigos, Teresa debe volver a ese mundo para poder salvar a su hija. La pequeña Sofía es secuestrada por Epifanio Vargas (Humberto Zurita), el gran villano de la primera temporada, el ex político mexicano quiere obligar a Teresa a regresar a México para que lo ayude a destruir al candidato de oposición y ganar la presidencia.

Revisa el tráiler de la segunda temporada a continuación.