Karol Lucero poco a poco ha ido retomando sus apariciones públicas, aunque se mantiene sin un canal que lo quiera para sus filas. Aún así, aprovechando su popularidad ha participado en entrevistas y en una de las más recientes se burló de sus haters, enviándoles un claro mensaje.

¿Qué dijo Karol Lucero sobre los haters?

En esta oportunidad, el ex rostro de Mega fue parte de una conversación con Todo se sabe en La Hora, donde reflexionó en torno a las constantes críticas y comentarios mal intencionados que recibe.

"Hay gente que sus frustraciones... ahí es cuando paso a comprenderlos... deben tener una vida tan aburrida, que su única vía de escape es criticar todo lo que ven", postuló el ex chico Yingo.

Y la arremetida contra sus detractores continuó: "Están llenos de deudas, frustrados porque no consiguieron sus sueños o porque están preocupados de lo que hace el resto, no tienen metas personales y por eso mejor me meto a la vida de otro".

Así mismo, Karol derivó a otras figuras afectadas por los haters, resaltando que "no puede ser que un humorista en el Festival lo hagan bolsa en las redes, sea trending topic porque es fome, qué sé yo, cuando pueden cambiarlo y ver otra cosa entretenida".

"Por qué criticas algo y denostas el trabajo de otro", cuestionó.

Antes de cerrar, Lucero le envió un mensaje directo a los odiosos que se mantienen atentos a su carrera: "Haters, no se preocupen, no es su culpa, es lo que les tocó no más. Y me encanta hue... porque más les pica. Yo soy feliz y ustedes no".