Karol Lucero: "Una nueva Constitución no va a generar los cambios que queremos"

Karol Lucero volvió al país y reapareció en televisión, a través de una entrevista con el programa de La Red "Mentiras Veraderas", momento en el que aprovechó de referirse a temas relacionados con el estallido social y las funas que han surgido en su contra.

El ex rostro de Mega sostuvo que "es un estallido que no deja indiferente a nadie. Necesario para conseguir muchas cosas. Pero creo que la violencia no justifica... El camino siempre es la paz. El saqueo en Estación Central no tiene ningún sentido".

"Es lamentable lo que ocurre. La violencia de los uniformados, de los civiles. Es tremendo lo que está ocurriendo. Ojalá se logre la unidad lo antes posible. Chile es un país con una riqueza humana muy grande y no lo estamos demostrando", añadió.

Consultado por su postura para el próximo plebiscito, Lucero aseguró que no tiene problemas para revelarla, pero advirtió que "una nueva Constitución no va a generar los cambios que nosotros queremos. Los cambios es una legislación que no necesita el cambio de Constitución. Eso tenemos que dejarlo claro".

"Sin embargo, creo que debiésemos tener una nueva Constitución que una al país. Tenemos una carta fundamental que se hizo en un periodo de dictadura, que desune a muchos. Creo que sería un buen paso tener una nueva".

"Pero soy consciente de que no es lo necesario para cambiar. Puede cambiar la Constitución, pueden cambiar las leyes. Pero si las personas no cambiamos de actitud, la verdad no va a servir de nada", sentenció Lucero.