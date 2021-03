Karol G quiere seguir en lo alto del reggaetón y estrena su nuevo álbum "KG0516"

Karol G si que sabe de éxitos y en los últimos años se ha posicionado como una de las grandes artistas femeninas del mundo del reggaetón. Dado esto, la voz de "Bichota" acaba de publicar su más reciente trabajo discográfico.

Se trata de "KG0516", una producción más íntima y experimental de la cantautora colombiana, que cuenta con dieciséis canciones y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

A través de su cuenta de Instagram, Karol G celebró este lanzamiento con una publicación donde escribió: “Ya salió mi álbum y se siente como que nací otra vez. Le puse mi vida entera a cada palabra que escribí, a cada video que grabé, a cada detalle que planeé".

"No sé si va a ser número uno, si tendrá récords o no, pero en mi corazón es el fukin álbum más duro del 2021 y sólo espero que si hay algo que quieren decir, que sienten y no se atreven, alguna de mis canciones se los permita expresar", agregó la ex pareja de Anuel AA.

Lanzamiento nuevo videoclip



Pero eso no es todo, porque también aprovechó la ocasión de compartir su nuevo video musical de la canción "El Barco", una canción un poco más lenta de lo habitual en la que habla de desamor.

En la producción, Karol G aparece con un nuevo estilo, luciendo el cabello con tonos azulados.

Te lo dejamos a continuación: