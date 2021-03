El final es definitivo: Anuel AA y Karol G terminan su relación amorosa que tenían hace más de dos años

Lo que se venía como un rumor, finalmente se confirmó: Anuel AA y Karol G terminaron su relación amorosa que tenían hace más de dos años, de manera DEFINITIVA. La noticia la dio un cercano a la -ahora- ex pareja de reggaetoneros.

Según informó la revista People, esta fuente cercana al puertorriqueño y la colombiana aseguró que "ya no están juntos... no son pareja". No obstante, medios mexicanos señalan que la separación habría ocurrido hace meses y que habría una tercera persona involucrada. Sobre esto último, no hay nada confirmado y son especulaciones.

De momento, ni Karol G ni Anuel AA se han referido a la ruptura a través de redes sociales. Eso sí, el conocido de los músicos, que los dos siguen trabajando juntos y colaborando con distintos colegas del mundo de la industria del reggaetón.

Recordemos que Anuel AA y Karol G iniciaron su romance en 2018, tras confirmarlo públicamente en una presentación realizada en Nueva York. Y fue en enero del presente año que se rumoreaba que había un quiebre entre los dos.