La serie basada en el manga del mismo nombre, Kaguya-sama: Love is War acaba de estrenar hace unos días su película en los cines de Japón, Kaguya-sama: Love is War - The First Kiss Never Ends se estrenó el 17 de diciembre y se dice que será la encargada de unir la temporada 3 con la 4.

Kaguya-sama está produciendo su cuarta temporada

Según una filtración de la cuenta de twitter SugoiLite se asegura que la cuarta temporada ya se encuentra en producción, aunque hasta el momento no se ha hecho un anunció oficial.

De igual forma, la película de la serie de anime fue estrenada hace solo unas semanas en Japón siendo la continuación directa de la temporada tres y la que tendrá una versión para televisión, por lo tanto los fanáticos especulan que la cuarta temporada será la película en su versión para televisión, la que seguramente se dividirá en partes o se estrenará como un capítulo extendido.

¿De qué trata?

Kaguya-sama: Love is War es un anime basado en el manga escrito e ilustrado por Aka Akasaka que comenzó su publicación en la revista Miracle Jump de la editorial Shueisha en mayo de 2015 y posteriormente se mudó a la revista Weekly Young Jump en 2016, para finalizar con la publicación en noviembre de 2022.

El anime cuenta con 3 temporadas las que se encuentran disponibles en la plataforma de Crunchyroll con doblaje al español latino, inglés y con su idioma original con subtítulos.

Sinopsis:

Kaguya es hija de una familia muy importante y millonaria. Shirogane es también hijo de buena familia y presidente del consejo. Ambos son admirados por todos en la Academia Shuchiin, y ambos están enamorados el uno del otro, pero no se rebajarán a admitirlo y ambos intentan que sea el otro el que declare primero su amor.