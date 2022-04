KISS finalmente podrá realizar, esta semana, los espectáculos con que se despedirá de sus fanáticos en Chile, tras una larga espera obligatoria por culpa de la pandemia.

Serán dos conciertos que son parte de la reactivación de la escena de shows masivos en el país y que tendrán lugar en el Movistar Arena, bajo el estricto protocolo Covid, por lo que se tomará la temperatura al ingreso y se exigirá el pase de movilidad habilitado y el uso de mascarilla en todo momento.

Los músicos ya se encuentran en el país, tras llegar durante el fin de semana, y ahora están preparando las respectivas pruebas de sonido, para cumplir con los eventos en el marco de su End of the Road World Tour este 19 y 20 de abril.

Lamentablemente, no quedan entradas disponibles para ninguno de los shows, ya que se agotaron poco después de ser anunciados.

Pero quienes sí tengan su ticket en mano, aquí pasamos a adelantarles lo que sería el potencial setlist que ofrecerá la banda estadounidense.

KISS en Chile: ¿Cuál es el setlist para los conciertos?

Hasta ahora, el despliegue en el escenario de KISS en su End of the Road World Tour trae este setlist:

- Detroit Rock City

- Shout It Out Loud

- Deuce

- War Machine

- Heaven's on Fire

- I Love It Loud

- Say Yeah

- Cold Gin

- Lick It Up

- Calling Dr. Love

- Tears Are Falling

- Psycho Circus

- 100,000 Years

- God of Thunder

- Love Gun

- I Was Made for Lovin' You

- Black Diamond

Bis:

- Beth

- Do You Love Me

- Rock and Roll All Nite