Julio Iglesias revela detalles del problema de salud que sufre hace varios meses

Hace pocas semanas diversos medios españoles reportaban el deteriorado estado de salud el cantante Julio Iglesias, quien fue captado en Punta Cana (República Dominicana) con un aspecto demacrado y dificultades para caminar solo.

Debido a la preocupación que esto genero en todo el mundo, en especial en los fanáticos del músico español, el artista tuvo que salir a aclarar los rumores en torno a su estado. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el autor de "Me olvidé de vivir" reveló que sufrió un accidente doméstico.

“Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado”, contó.

#LoMásLeído�� Julio Iglesias, «cazado» de camino a la playa con ayuda para andar https://t.co/1gsKPxkAc9 — ABC.es (@abc_es) August 16, 2020

“He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes. Esta pequeña ‘grande’ historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias!”, finalizó el cantante.

El posteo rápidamente se llenó de cariñosos mensajes de parte de sus fanáticos que le deseaban una pronta recuperación.