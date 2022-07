Julio César Rodríguez sufrió un doble intento de encerrona en la comuna de Providencia, y terminó denunciando los episodios en la 17a Comisaría de Las Condes.

Los sucesos tuvieron lugar en calle Huelén con Andrés Bello, donde un vehículo de alta gama se atravesó en el camino del comunicador. En ese momento, tres individuos buscaron quitarle vehículo, mientras otro esperaba al volante para escapar.

El subcomisario Cristóbal Soto, de la Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones, detalló que "mientras el animador transitaba por diferentes transitaba en su vehículo particular por distintas arterias de la comuna de Providencia, fue interceptado en primera instancia por un vehículo marca Audi, el cual lo cruza y descienden tres sujetos".

JC logró zafar del primer intento de robo, razón por la que los sujetos abordaron el Audi que se transportaban e iniciaron una nueva persecución tras el rostro televisivo, hasta que al llegar a Nueva Costanera lo alcanzaron y volvieron a intentar quitarle el auto.

"Nuevamente Julio César Rodríguez los logra esquivar con una maniobra automovilística y él se da a la fuga hacia el sector oriente, buscando refugio en una unidad policial de Carabineros", añadió el subcomisario Soto.

Julio César Rodríguez cuenta su experiencia con doble encerrona: ¿Qué le pasó al animador?

"Vi que se bajaron tres gallos, dos de ellos con pistolas. No pensé mucho y lo esquivé por el lado del piloto de ellos. Doblé por Andrés Bello para arriba a alta velocidad y caché que me venían siguiendo", partió contando el animador a LUN.

En su relato también expuso que "ahí vi que era un Audi Q5, primero pensé que era un Q3. A la altura de Pedro de Valdivia me trataron de encerrar otra vez y los esquivé rajado".

"Ahí la pensé más porque podría haberle chocado la puerta del piloto y haber atropellado a uno de los gallos, pero seguí para adelante no más", explicó.

Y después, JC contó que "me fui por Andrés Bello a alta velocidad. Habían muchos autos así que los fui esquivando. Me metí a la pista que baja por Andrés Bello para andar más rápido, si estos gallos seguían atrás mío".

"Me pasé todas las rojas desde Manuel Montt hasta más arriba de Alonso de Córdova tocando la bocina para no chocar, y de ahí me fui directo manejando hasta la comisaría", concluyó el periodista.