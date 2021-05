Julio César Rodríguez dedica tierno mensaje a su perrita blanquita: "La que me mira con los ojitos con más amor"

El animador de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, compartió a través de sus redes sociales una tierna postal y un emotivo mensaje dedicada a su perrita Blanquita, en conmemoración del Día Internacional del Perro sin Raza.

Su mascota es protagonista habitual de sus historias de Instagram, como también de su programa "La Junta". "Hoy es el Día Internacional del perro sin raza. Así que blanqui es tu día!! Te adoro!!! Aún recuerdo cuando estuviste por días botadita en la calle afuera de la casa!!!", comenzó señalando el periodista.

Asimismo, se refirió al cariño que tiene por su mascota. "Fiel compañera, la más alegre cuando llego a casa, la que me mira con los ojitos con más amor, la que se acuesta conmigo escondida por las noches", indicó.

El animador del matinal también se refirió a su ex pareja, la modelo Uruguaya Laura Prieto quien le dejo a la mascota. "@lauraprietov me dijo cuando te dejo en casa:,,, No me la llevo por que es la que más te ama y será tu compañera por siempre.....y no estaba equivocada. Amor para todos los perritos del mundo que llegaron a sus vidas sin buscarlo !!!