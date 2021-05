Relato de Arte Elegante sobre el Sename emociona a Julio César en el nuevo capítulo de "La Junta"

En el último episodio del programa de Youtube "La Junta", Julio César Rodríguez conversó con el rapero Arte Elegante en donde el artista se sinceró y habló sobre el lazo que entabló con niños que están en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y emocionó al animador.

El artista vivió en carne propia la situación que se vive en el recinto, señaló que fue víctima de discriminación por el lugar de donde provenía y que una vez se presentó en uno de los recintos y solo se acercaba a los niños.

"Siento lo que sentis compañero, empatizo contigo porque yo estuve aquí". Habló también sobre la situación con un niño que se llama Jesús. "estaba como atrapado él". señaló que el joven tiene interés en el arte, le gusta rapear.

“Me llama la psicóloga y me dice ‘tengo que hablarte de Jesús, fuimos al registro civil y mira lo que hizo’, y me muestra el carnet del Jesús y salía Arte Elegante”, lo que sorprendió al cantante.

“Yo veo mi nombre Arte Elegante pegado en el carnet de un niño del Sename hermano, cuando yo estuve así y digo conchetu… cómo hago para que estos niños sueñen, para que puedan tener chances. Yo no soy perfecto, me he mandado cualquier condoro, soy un hue** ,pero cuando veo a estos niños yo saco mi mejor versión y los veos todos trisados y el gobierno los triza más, en el Sename no hay algo que los hagas soñar”, lo que emocionó al conductor del matinal.