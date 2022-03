Julian Casablancas fue el responsable de cerrar Lollapalooza Chile 2022 junto a su banda The Strokes. Y claro, era de esperarse que tuviese un cariñoso mensaje para el aprecio que le demostraron los fanáticos locales. Eso sí, nunca pensó que eso detonaría la molestia de sus seguidores argentinos.

Y así están las cosas, con los transandinos muy molestos por la humorada que se le ocurrió al músico. ¿Qué pasó? Casablancas compartió en su Instagram un mensaje dirigido a los chilenos.

"Una agradable sesión en Chile. La gente de Chile no podía ser más dulce. Fue un gran placer destrozar sus caras. Muchas gracias", escribió, junto a dos fotos: una los mostraba en una de las pantallas gigantes del festival y la segunda muestra un cartel con un sugerente mensaje.

¿El problema? Desde el otro lado de la cordillera se dieron cuenta de que el famoso cartel no dio vueltas entre el público chileno el día domingo, sino que andaba entre los fanáticos que vieron a The Stroke el sábado en Buenos Aires.

Julian Casablancas desata trolleo de argentinos a chilenos

Con las pasiones desatadas, los argentinos no tardaron en llegar hasta la sección de comentarios del músico para aclarar el error en el que había caído.

"Ese cartel es de Argentina ��", "Sisi bueno aguante argentina", "y ese cartel? tuve un deja vu", "THE STROKE MY ASS THING WAS FROM THE BUENOS AIRES SHOW BABE", "ESE CARTEL ES DEL SHOW EN ARGENTINA JULIAN SOS JODA?", fueron algunos de los apasionados comentarios que le llegaron.

24 horas después de la publicación de Casablancas, los argentinos siguen molestos al punto de que cuentas en Twitter transandinas han comentado a buscar nuevas formas de trollear a los fans chilenos de The Strokes.

Un ejemplo: compartieron un video en el que Julian hace un irónico comentario sobre "la única canción que se saben" los chilenos y lo compartieron como burla con el hashtag #FuerzaChile.