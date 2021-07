José Miguel Viñuela se refiere a multa aplicada a La Hora de Jugar: "No era parte de la animación del programa"

Este martes la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) le aplicó a Mega por emitir contenido inapropiado en horario de protección al menor, situación que se dio el pasado 22 de septiembre durante el programa "La Hora de Jugar''.

La multa del CNTV en contra de Mega se debe a que durante el programa que actualmente conducen María José Quintanilla y Joaquín Méndez, los presentadores fueron envueltos en papel alusa, por lo que se debieron hacer agujeros para que pudieran respirar.

Respecto a este tema, el también integrante del espacio José Miguel Viñuela aclaró en sus redes sociales que él no era parte del programa cuando ocurrió la situación.

“Me han preguntado por el tema de la multa del canal con respecto al programa de ‘La hora de jugar’, para todos los que me escriben que esto fue el 22 de septiembre de 2020 y en aquella oportunidad yo estaba, ¿saben dónde? En mi casa”, señaló a través de sus historias de Instagram.

“Yo ya había salido del matinal y estaba en mi casa, no era parte de la animación del programa. Quiero aclararlo porque la gente me pregunta si estaba ahí; no, estaba en mi casa leyendo el diario”, concluyó señalando.