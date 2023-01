José Antonio Neme tomó las armas nuevamente para responderle bravamente a un televidente que lo trató de "coliguacho" por sus análisis políticos en torno al gobierno. Así, se tomó unos minutos del Mucho Gusto para dirigirse directamente a esta persona.

¿Qué le dijo José Antonio Neme a su atacante?

Fue una mujer, que en Twitter se identifica como @Ros_SanM, quien le lanzó un duro comentario al periodista de Mega.

"El facho coliguacho del @jananeme ya es algo imposible de aguantar������ no hay como!!! Y ojo me importa un rábano que sea homosexual, me molesta su estridencia subjetiva, su exagerado amaneramiento, su virulencia desmedida, su irresponsabilidad comunicacional!!", criticó la usuaria.

Al ver la publicación, Neme no sólo decidió burlarse escuetamente de las palabras de las que había sido blanco, indicando en la misma red social "me encantó la palabra 'coliguacho' jajajaja"; sino que también se tomó todo un momento del matinal en televisión abierta nacional, para reaccionar a los comentarios negativos de los que es blanco diariamente, principalmente por criticar al Gobierno.

Así fue que en pantalla dijo: "Lo que le falta al Gobierno no es buena intención, ni buena voluntad. Insisto, y me van a decir que soy comunista, que soy 'coliguacho facho'".

"Me da lo mismo, porque lo que opino no es más ni menos importante que la de los que están en este panel o de quien está en su casa. Lo que le falta al Gobierno han sido figuras estratégicas que hagan cálculos, porque la política es un juego de mesa", planteó.

Eso para luego asumir que "me van a seguir insultando, me van a seguir llamando de todo, sacándome todas mis posiciones sexuales, lo que a la gente le gusta en Internet. Tienen una fijación por lo que yo haga en mi cama".

"Más allá de eso, porque lo que nos convoca es la política, yo no voy a denostar al Presidente Boric, no lo voy a hacer. Creo que el programa del Gobierno es el andamiaje que lo sostiene, que por alguna razón, no está bien diseñado", puntualizó.