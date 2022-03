El domingo José Antonio Neme anunció que daba por iniciados los festejos por su cumpleaños número 41. 24 horas después, en medio del festejo que le hicieron sus compañeros en Mucho Gusto, le llegó un regalo que nunca pensó que iba a recibir.

Con una publicación en la que aparece con una sonrisa coqueta, el periodista alertó a sus seguidores sobre su nueva vuelta al sol, imitando la pose que tiene Bugs Bunny en el gorro que cubre su cabeza.

"Bienvenidas 41 patas de gallo/ gracias por sumar más cosas que me importan un perno/ x eso hoy vivo más tranquilo. Salute!", indicó en el post.

Su seguidores no se quedaron cortos en saludos, festejándolo no sólo en torno a lo personal, sino que también valorando su desempeño profesional.

Además, en una segunda foto dio cuenta de que tuvo una íntima celebración con su equipo.

"Gracias chiquillas por este cumple improvisado a todas y en especial a mi amiga querida @dianaboloccof compañera de largas mañanas algunas buenas otras no tan buenas pero siempre con fe y talento no más @muchogustomatinal", escribió.

José Antonio Neme y el sorpresivo regalo

Cuando concluía la edición de este lunes de Mucho Gusto, sus compañeros sorprendieron a José Antonio con una torta decorada con perritos de fondant, recordando una vez más el profundo cariño que siente el rostro de Mega por los animales.

En la oportunidad, evitaron a toda costa que Diana Bolocco tomara la torta, después de que en diciembre pasado, la animadora botara el pastel con que se celebró a Paulina de Allende Salazar.

Aún así, Diana no perdió el protagonismo, porque le indicó a su partner en la conducción que "te queremos desear un año maravilloso, eres una gran persona, ha sido súper rico conocerte y trabajar contigo. Me encanta tu sinceridad y que no tienes rencor. Me encanta eso de ti, quería celebrar haberte conocido".

A lo que se sumaron las propias palabras de Nema, sosteniendo que "estoy contento, estoy tranquilo, estoy en paz, pero además, los que tienen más de 40 me van a entender, cuando uno llega a esta edad todo te importa un poco menos. Cuando te importa un poco menos, uno es más feliz".

Entonces, José Antino sacó a relucir el especial regalo que le llegó: una polera de la colección de Cecilia Bolocco, con la particularidad de que inmortaliza el momento en que ganó el Miss Universo de 1987 en Singapur.