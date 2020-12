Jonathan Bennett de Chicas Pesadas se compromete con su novio

El actor, de 39 años, que interpretó a Aaron Samuels en la comedia clásica de 2004 Mean Girls, dijo ¡Sí! después de que su novio Jaymes Vaughan le pidiera matrimonio con una canciòn compuesta para él. Bennett compartió imágenes del momento emocional a través de su Instagram donde señaló que la propuesta fue una completa sorpresa.

Bennett protagonizó la película navideña The Christmas House en Hallmark Channel, la primera de las películas navideñas de la cadena en tener un protagonista gay "Me encanta cómo puedo ser yo mismo sin pedir disculpas y me encanta que él me ame incondicionalmente por ello", dice Bennett de Vaughan, quien es el presentador principal de Celebrity Page.

Sobre el compromiso el actor le contó a People que "¡Me escribió una canción! Siempre escuchábamos canciones y pensábamos: "Oh, esa sería nuestra canción si esta parte o esa parte fuera diferente", por lo que no teníamos una canción que fuera "nuestra"

Bennet también quiso compartir su felicidad con sus seguidores publicando una foto de la pareja mientras se comprometían, en la que se puede ver al actor muy emocionado "¡Dije si! Y lloré feo como un loco.

Estoy muy emocionado de compartir este momento, desde los anillos personalizados que nos hizo con @kayjewelers hasta la canción que escribió y cantó para mí. No puedo esperar para mostrarte el video esta semana. Pero por ahora solo este momento de alegría. # comprometido" indicó en su Instagram.