Joker: Folie à Deux, la secuela de Joker de 2019, anunció este jueves que el actor Brendan Gleeson (Harry Potter, Gangs of New York, entre otros) se sumó al elenco conformado por Joaquin Phoenix, Lady Gaga y Zazie Beetz.

Por ahora no se conocen muchos detalles de la trama, sin embargo se sabe que contará con el regreso a Todd Phillips como director y escritor junto con Scott Silver.

Además, según varios reportes, la producción tendrá varios elementos musicales y estará ambientada en el centro psiquiátrico Arkham Asylum, lugar donde Arthur Fleck es enviado en el final de la primera película.

Pese a que se confirmó la participación de Gleeson, se desconoce el papel que tendrá en Joker 2.

Este no es el único proyecto del actor. Actualmente se encuentra trabajando en The Banshees of Inisherin, película que llegará a los festivales de cine.

Joker: Folie à Deux tiene contemplada su fecha de estreno para el 4 de octubre de 2024.