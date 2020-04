Johnny Depp y Jeff Beck lanzan canción tributo a John Lennon

El año pasado, el mundo del espectáculo se sorprendió con la alianza musical que Johnny Depp y Jeff Beck sacaron adelante. Y ahora, aprovechando las cuarentenas en todo el mundo, es que nuevamente dan que hablar con un homenaje a John Lennon.

Ambos artistas presentaron un cover de "Insolation", una de las canciones más recordadas en la etapa solista del Beatle. "No esperábamos lanzarlo tan pronto, pero dados todos los días difíciles y el verdadero 'aislamiento' que atraviesan las personas en estos tiempos difíciles, decidimos que ahora podría ser el momento adecuado para que todos lo escuchen", contó el guitarrista.

"Esperamos que te ayude a entender el momento o simplemente te ayude a pasar el tiempo mientras soportamos el aislamiento juntos", agregó en su cuenta de Instagram, donde sus fanáticos alabaron el trabajo de ambos en la canción.

Cabe recordar que el año pasado ambos se juntaron para lanzar 'Welcome to Bushwakers', canción de The Hollywood Vampires y que fue alabada por la crítica.

Revisa a continuación el homenaje de Johnny Depp y Jeff Beck a John Lennon: